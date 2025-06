As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta sexta-feira (6)

Confira as novas revelações do tarot, nesta sexta-feira (6), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Vá com calma antes de dizer sim; sua energia é sagrada. Alguns podem pedir para você entrar no mundo deles, então certifique-se de que ele realmente se alinhe com o seu. Amor, trabalho ou planos — tudo precisa ser intencional. Seu poder cresce quando suas escolhas são verdadeiras.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Intervenha com sua observação atenta sobre o que parece fora do lugar e o que traz paz. Cada pequeno ajuste alternativo em sua rotina traz um peso tangível à mudança. Confie nesse ritmo mais lento, pois ele estabelece uma base sólida. Deixe a harmonia assumir o comando, em vez da pressão.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Não apresse o processo só para acompanhar. Cada passo agora está plantando raízes fortes para você. Confie no seu próprio ritmo e mantenha a curiosidade. O que você aprender hoje o beneficiará profundamente amanhã.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Seu poder nem sempre reside em fazer, mas em saber quando fazer uma pausa. Você pode receber uma bênção inesperada ao simplesmente ser você mesmo. Não fuja do tédio; há uma inteligência silenciosa nele. Desacelere tanto para o corpo quanto para a mente.

Texto com informações do site The Hindustan Times