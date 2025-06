As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta sexta-feira (6)

Confira as revelações do tarot, nesta sexta-feira (6), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

O vínculo se fortalece quando você permite que ele seja como realmente é, em vez de como sua mente imaginou. Confie nessa conexão natural e permita que ela se desenvolva livremente.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Descansar não é perda de tempo; é uma cura sagrada. Apenas se deixe respirar sem pressão. As respostas virão, não pela pressa, mas pela reflexão. Nesta fase, você pode simplesmente ser. Há um significado mais profundo na suavidade que você sente agora.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Mantenha a calma e o foco. Certamente, a clareza silenciosa pesa muito mais do que o volume de vozes. A verdade não grita; você sabe o que é certo para você; isso basta! Fique aí, não peça brigas; seu equilíbrio é sua força.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Você não precisa dedicar sua energia a literalmente tudo e a todos. A partir deste momento, guarde a estranha sensação de calma interior como se fosse uma joia muito preciosa. O resto do mundo e suas urgências podem esperar até que você esteja completamente cuidado.

