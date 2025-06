Reescrevendo a maternidade: estas são as mães que estão revolucionando a criação de filhos por meio da mídia digital

Durante anos, a maternidade foi marcada por estigmas e expectativas sociais. Hoje, no mundo digital, as mães estão transformando essa percepção: elas estão criando redes de apoio, compartilhando experiências autênticas e redefinindo o ato da maternidade. Nesse contexto, a Buzzmonitor, especialista em escuta social, apresentou um estudo que revela como essas mulheres transformaram a maternidade em uma identidade digital influente, capaz de definir tendências, impulsionar conversas e ocupar espaços-chave na cultura online.

Milagro Pantoja, chefe de novos negócios da Buzzmonitor, explicou que a plataforma decidiu realizar uma análise focada nas mães, partindo do entendimento de que as mídias sociais são um universo repleto de dados. “O que fazemos é analisar essas informações, dar sentido a elas e estabelecer um objetivo. Nesse caso, queríamos saber quem são essas mães das mídias sociais, que tipo de conteúdo elas geram e consomem e detectar padrões em seus valores e motivações”, observou.

Mommy blogger La maternidad ha revolucionado de la mano de las redes sociales (Freepik)

Para isso, criaram palavras-chave como “mãe”, “mãe”, “meus filhos” e “meus filhos”, entre outras, o que permitiu identificar criadoras de conteúdo que também se identificam como mães. “Com essas informações, classificamos as mães em cinco grandes grupos, sendo dois deles os mais representativos nas redes sociais”, explicou. O primeiro é o das mães politicamente e socialmente engajadas, que frequentemente discutem questões relacionadas à maternidade, como leis de proteção à criança, licença pré-natal e pós-natal, e que também compartilham informações úteis com outras mães. O segundo grupo é composto por mães que geram conteúdo humorístico, por meio de memes e vídeos curtos no TikTok ou Instagram, sempre com foco na maternidade.

Mommy bloggers Los 5 perfiles digitales más representativos de las “Mommy Bloggers” (Cortesía)

“Podemos dizer que as redes sociais se dividem em dois segmentos principais: as que criam conteúdo e o monetizam, por exemplo, com base no que geram, e as que o consomem, seja para se distrair ou para se aproximar do que estão vivenciando, entre outras coisas”, explicou a especialista. “Todas as pessoas podem ficar bem, desde que estejam felizes com o estilo de vida que levam.”

Na mesma linha, Pantoja destacou como o ambiente digital abriu novas possibilidades para a reinvenção e a conquista de maior autonomia. “Muitas dessas criadoras de conteúdo, que agora são conhecidas como mommy bloggers, encontraram uma maneira de ter uma experiência parental mais presente, onde podem passar tempo com seus filhos e, ao mesmo tempo, criar conteúdo, desenvolver-se pessoal e profissionalmente e ser suas próprias chefes”, explicou Pantoja.

Além disso, as gestantes de hoje podem se sentir apoiadas por outras que as ajudam a criar sua própria marca pessoal. “Muitas mães agora podem se sentir mais realizadas e se encontrar profissionalmente, porque chega um momento em que aquelas que já desenvolveram suas carreiras buscam se redefinir a partir de sua experiência como mães.”

Mommy blogger Muchas “mommy bloggers” tienen perfiles que ayudan a otras mujeres a independizarse y lograr lo que ellas mismas han logrado (Freepik)

Pantoja acrescentou que as plataformas digitais facilitaram esse processo para muitas mulheres, oferecendo-lhes um espaço para compartilhar suas experiências e se sentirem parte de uma comunidade. “Isso ajuda muito. Acho importante contar com outras mães, aprender sobre histórias de sucesso, por exemplo, como elas conseguiram se reinventar e, claro, continuar tentando e começar a gerar conteúdo.”

Essa transformação pessoal e coletiva deu origem a uma rede de apoio que vai além do conteúdo individual. “Essas mães não apenas compartilham suas experiências, mas também criam uma comunidade e trazem à tona realidades pouco discutidas”, acrescentou Pantoja. “O espaço digital permite que muitas mulheres que não se sentem representadas pelos discursos tradicionais sobre a maternidade conheçam outras que compartilham seus desafios e suas personalidades.”

É claro que a exposição pública também traz desafios. “É claro que há uma superexposição das crianças e críticas, o que é muitas vezes é um problema”, reconheceu Pantoja, embora tenha insistido que “as mídias sociais mostram que existem muitas maneiras de ser mãe, e isso permite que outras mulheres não se sintam sozinhas diante de seus próprios desafios”.

Por fim, a especialista nos convidou a encarar essas criadoras não apenas como influenciadoras, mas como agentes de mudança: “As blogueiras mães estão se consolidando como vozes de destaque. Elas não falam apenas sobre a maternidade; elas a transformam, a questionam e a compartilham com uma liberdade renovada. É uma revolução suave, mas imparável.