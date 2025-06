O que são unhas de borboleta? Conheça a nova tendência que está superando a francesinha

A nova tendência que está desbancando a francesinha são as unhas de borboleta, um novo design que está se destacando como um dos favoritos do momento, tanto que até Hollywood sucumbiu aos seus encantos.

Sim, este é o design de unhas que está bombando e se tornando uma das principais tendências deste ano, seguindo técnicas como as unhas japonesas, italianas e brasileiras, que marcaram um antes e um depois nos salões de beleza.

Unhas borboleta em tendência Pinterest (Pinterest)

Jennifer Lopez já aderiu a essa tendência quando, em fevereiro, viajou para Dubai para uma reunião de negócios, onde exibiu estas unhas, combinando a elegância de um terno oversized com a suavidade e a delicadeza desta manicure que conquista cada vez mais mulheres ao redor do mundo.

O que são unhas borboleta?

Mais uma vez, as borboletas ganham destaque em nossos looks. Este lindo inseto é fonte de inspiração no mundo da moda há anos, tornando-se um dos símbolos mais usados ​​no início dos anos 2000.

Além disso, seu simbolismo de resiliência, transformação e mudança os tornou favoritos para tatuagens e outros detalhes em visuais que, ano após ano, se consolidaram como favoritos para serem usados ​​em qualquer peça de roupa, acessório e até mesmo na pele.

Unhas borboleta em tendência Pinterest (Pinterest)

Este ano, as unhas de borboleta serão a nova maneira de usar este querido inseto, e elas, sem dúvida, lembram as tendências do Y2K, pois são simplesmente um design que captura as asas do inseto nas unhas, usando adesivos, detalhes 3D e até desenhos à mão livre.

“Unhas de borboleta consistem em desenhar borboletas em todas as suas formas, desde nail art à mão livre até adesivos em várias cores ou degradês”, explicou Lara López, CEO da Le Salon Nails, à Instyle.

Dicas para Unhas de Borboleta que Você Deve Saber

Embora as unhas de borboleta sejam consideradas o design que vai assumir o controle das francesinhas, há uma conexão entre as duas. Ambas se baseiam na base desta manicure clássica. No entanto, a diferença é que elas não são sutis; pelo contrário, têm uma característica deslumbrante, combinando esmaltes transparentes e cores neutras com outra paleta de cores.

Unhas borboleta em tendência Pinterest (Pinterest)

“Esses designs são feitos na base da francesinha, no fundo, para dar todo o destaque ao desenho”, disse Lara López, CEO da Le Salon Nails, à Instyle. Ela também destacou os benefícios desse tipo de manicure, já que combina com todos: “É uma nail art que fica linda em qualquer comprimento ou formato, mas se a base da unha for muito pequena, elas devem ter um comprimento apropriado para poder executar o design corretamente.”

Se você procura algo diferente, as unhas de borboleta são a opção perfeita. Elas têm um toque doce, mas autêntico, que as diferencia de outras técnicas. Também são ideais para quem busca experimentar novos estilos, e românticas e ousadas são perfeitas para elas.