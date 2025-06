Nada de shorts nem jeans! As calças capri são as mais procuradas por sua elegância e charme

No mundo da moda, existem peças que se destacam pela capacidade de se adaptar a diferentes looks, e sua fácil combinação as torna um item essencial no guarda-roupa, chegando até mesmo ao nível de itens que compõem um guarda-roupa cápsula.

ANÚNCIO

Clique aqui para receber as notícias de saúde, moda e beleza pelo WhatsApp

Embora o jeans seja talvez a peça versátil por excelência, existem outras que podem substituí-lo se você estiver entediado e quiser adicionar um toque de frescor ao seu look, experimentar coisas novas e não jogar pelo seguro. As calças capri são a opção perfeita para um visual elegante e diferente.

Calça capri com camisa branca Pinterest (Pinterest)

Chegou a hora de romper com o convencional. As tendências deste ano ditam isso, buscando romper com as regras rígidas da alta sociedade e do luxo discreto para realçar a autenticidade e a personalidade de cada mulher. Daí a ênfase em peças muito mais ousadas, com um toque rebelde ou casual.

As calças capri serão tendência este ano

Mais uma vez, as calças capri estão posicionadas como uma das principais tendências deste ano. Desde que essa tendência surgiu na década de 1960 e estendeu seu domínio na década de 2000, ela continua sendo um item essencial amado que, durante as estações mais quentes, retorna com força para recuperar seu lugar nas tendências.

Calça capri com camisa branca Pinterest (Pinterest)

O principal que você deve saber sobre esse tipo de calça são as medidas, que ajudarão você a identificá-la entre as demais. Elas são cortadas bem na altura do joelho. Você não as encontrará apenas com o nome “capri”, mas também são chamadas de “calças piratas” ou “calças corsárias”. Elas são levemente ajustadas e podem ser encontradas em diversos estilos e texturas, como calças plissadas, jeans e até leggings.

Esta é uma opção diferente e moderna para as estações mais quentes. Também é especialmente adequada para pessoas de estatura média a alta ou com pernas curtas. E se você busca estilizar sua silhueta, saltos como sandálias, mules ou stilettos são a opção perfeita.

ANÚNCIO

Calça capri com camisa branca Pinterest (Pinterest)

Como usar calças capri?

Existem várias combinações que podem te fazer parecer uma diva do estilo, concordamos, mas há algumas que são vencedoras, como calças capri com camisa branca.

Esta combinação é perfeita para quem busca um visual versátil para qualquer ocasião, seja algo formal para o escritório ou um visual descolado e confortável. O segredo está em como você a combina com uma camisa branca, que também é uma peça aprovada pela Carolina Herrera e considerada uma das mais elegantes para mulheres que querem manter o estilo apesar da idade.

LEIA TAMBÉM:

Como usar saias longas estampadas sem parecer antiquado? O segredo é esta blusa

Feng Shui para junho: 3 rituais poderosos para atrair sorte e abundância

Horóscopo Chinês revela o signo que terá sua melhor fase financeira e espiritual

Portanto, pode ter certeza de que a combinação de calça capri com camisa branca é a opção perfeita para qualquer mulher, independentemente da idade. Aposte na combinação preto e branco para criar um contraste que te ajude a se destacar; tons neutros também são ideais, e acessórios combinados com uma boa escolha de calçados são o toque final para um look que promete chamar a atenção.