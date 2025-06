As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quinta-feira (5)

Confira as revelações do tarot, nesta quinta-feira (5), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Não ignore o que seus sentimentos estão dizendo, pois são mensagens vindas de uma parte mais profunda do seu ser. Talvez no silêncio, ou na suavidade, venha a sabedoria. No entanto, em vez de esconder seus sentimentos, esteja atento a eles. Essa sensibilidade não é uma desvantagem, mas um poder.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Confie em tudo o que flui com o mínimo de esforço. Siga seu instinto em vez de seguir cada detalhe em sua mente. Uma mensagem, uma ideia ou uma oportunidade podem surgir rapidamente. Retire suas mãos da resistência e diga sim ao que eleva sua energia. De fato, não resista a algo que lhe vem naturalmente; às vezes, o universo sussurra para você através da facilidade.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Não há necessidade de gritar seu crescimento para o mundo. Agora é sobre aceitar as mudanças internas sem precisar de plateia. Abandone velhos padrões com delicadeza. Você não está se perdendo; está apenas deixando para trás aqueles pedaços que não parecem mais verdadeiros. Confie na transformação, que é lenta, silenciosa e muito forte.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Crescer é como abrir mão do seu antigo eu. Isso não é perda, é movimento. Não tenha pressa em compartilhar sua mudança com os outros. O que você se sente chamado a fazer agora pode não fazer sentido para alguns, ou talvez para todos, e tudo bem. Continue seguindo em frente, mesmo que o medo exista. Você está se tornando seu próximo eu.

