As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta-feira (5)

Confira as novas revelações do tarot, nesta quinta-feira (5), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Respire fundo e mude de perspectiva; você descobrirá que clareza nem sempre exige validação. Libere a vontade de provar um ponto. Em vez disso, siga a sua verdade. Quanto mais você se libertar, mais leve se sentirá.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Reserve um tempo para meditar, e a desordem desaparecerá. Esta escolha, essa demora, esse silêncio — tudo importa agora. A esperança silenciosamente se infiltra em seu coração. Não há necessidade de pressa; apenas deixe a compreensão se desenvolver.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Abandone as grandes expectativas e simplesmente desfrute de algumas alegrias suaves. Quanto mais energia você dedicar à felicidade simples, mais fácil ela entrará em sua vida. Com esse encanto, virá a glória sem esforço para o seu ser, sem nem mesmo tentar.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Você pode se surpreender com quem realmente aprecia sua gentileza. O que você oferece agora são sementes silenciosas que florescerão em seu próprio tempo. A magia acontece quando você doa de coração. Abandone a necessidade de contar o que recebe de volta.

Texto com informações do site The Hindustan Times