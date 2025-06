As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quinta-feira (5)

Confira as revelações do tarot, nesta quinta-feira (5), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Uma centelha de confiança surge , quando pequenos passos em direção a um sonho começam a mostrar crescimento. Confie nos seus instintos e assuma a liderança, mesmo em questões do cotidiano. Uma coisa insignificante pode se transformar em algo gigantesco amanhã. Use seu charme e inteligência para liderar com delicadeza.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Ao desacelerar o tempo, você reprograma sua mente e pode começar a discernir o que seu coração realmente deseja. Você não está perdendo nada ao fazer uma pausa; você está se preparando para algo mais profundo. Portanto, permita-se ser esvaziado e não se sinta culpado. Descansar não é apenas perda de tempo; é sabedoria.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Seja firme, porém gentil, e proteja seu tempo e energia, pois outros podem tentar induzi-lo a se comprometer demais com as próprias demandas. Mas você não precisa dizer sim a nada só porque esperam isso de você. Dizer não certamente não fará você valer menos. Deixe que a aceitação serena alimente sua paz.

Texto com informações do site The Hindustan Times