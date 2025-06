As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quarta-feira (4)

Confira as revelações do tarot, nesta quarta-feira (4), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Normalmente, você usa a força como armadura, mas amoleça; permita que esse amor ou gentileza o toque sem questionar como pode ser merecido. Mesmo os momentos mais simples, como rir e saborear uma xícara de chá, ou receber uma mensagem doce e espiritual, podem derreter seu coração com um calor profundo.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você não precisa se apressar; reserve um tempo para observar em silêncio, examinar seus sentimentos e o ambiente ao seu redor. A própria sensação de confusão é evidência de algo oculto. Não force uma resposta a aparecer; deixe-a vir à tona por si mesma. Ouça a si mesmo mais do que qualquer outro ruído. Confie que, nesses momentos, há um movimento interior.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Você pode ansiar psicologicamente por respostas rápidas, mas recompensas profundas surgirão ao dar passos lentos e constantes. Tente se apegar menos ao controle das coisas, concentrando-se no que está entrando em seu sistema em vez do que deveria sair dele. Misture lógica com sentimentos; combine ações simples com pensamentos simples.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Algo oculto se infiltrará lentamente em sua consciência, e talvez seus sonhos ou intuições carreguem pistas importantes. Confie; mesmo que não faça sentido no momento, tente não se apressar em busca de clareza. Permita que seu coração descanse livre, sem julgamentos.

