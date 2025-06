As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quarta-feira (4)

(AtlasStudio/Imagem de atlascompany no Freepik)

Confira as novas revelações do tarot, nesta quarta-feira (4), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Palavras casuais ou um simples olhar podem esconder um significado profundo. Apenas seja curioso. Não inquieto. Esteja mais atento à escuta do que à fala. Observe os detalhes do que está acontecendo ao seu redor. O dia exige que você mantenha a mente aberta e lúdica. Uma visão brilhante está bem próxima.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Não diga sim só para agradar outra pessoa. Seu coração sabe o que realmente precisa da sua atenção. Descanse se precisar e não se sinta mal por se colocar em segundo plano. Seu caminho se torna mais claro quando você protege sua energia. Deixe os sentimentos se aprofundarem antes de reagir.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Sua intuição estará mais forte agora; confie nela, especialmente em questões do coração. Você pode receber uma mensagem através do silêncio ou de um sonho. Acalme-se e ouça sua voz interior sem analisar demais. Permita que a verdade seja dita suavemente, mas com clareza.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Um ciclo já passou; segurar pode trazer mais dor. Deixar algo ir é o primeiro passo para dar espaço a algo novo e mais sólido. Pode ser uma crença, um hábito ou até mesmo um vínculo. Você é poderoso quando escolhe encerrar algo com total clareza. Um ponto final às vezes é mais poderoso do que cem desculpas.

