As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quarta-feira (4)

Confira as revelações do tarot, nesta quarta-feira (4), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Talvez sua alma precise de um minuto para fazer uma pausa e se afastar do barulho. Tudo bem se o silêncio se expressar — ​​a verdade surgirá quando não estiver sendo perseguida. O tarot sugere que sua resposta está dentro de você, não fora. Siga seu instinto em vez de seguir a opinião de outra pessoa.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Suas ações devem testemunhar sua força sem a consonância das palavras. A luz que brilha ao seu redor agora é apenas suave. Deixe que ela seja a estrela-guia e não tente controlar tudo.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Mostre justiça em suas palavras e ações quando forem testadas em alguns momentos de paciência. Se você precisar se comprometer com uma decisão, mantenha uma abordagem realista para ver as coisas com clareza. Deixe a verdade ser seu guia, em vez de se deixar pressionar.

ANÚNCIO

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Em vez de julgar os seus padrões de crescimento, concentre sua energia em nutrir. Cada pequeno passo cria algo que perdura. Não espere ver resultados imediatos; aqueles que você planta com cuidado florescerão com mais brilho no futuro. Pense mais, tenha menos pressa.

Texto com informações do site The Hindustan Times