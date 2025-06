Horóscopo semanal do amor: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 6 de junho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Cuidado com palavras ditas impulsivamente. Alguém ressurge em sua vida. Alguém vai embora e alguém volta. Abra espaço para o que é real. Um plano voltará a ser feito. A comunicação melhora se ambas as partes cederem. Atração que começa de forma rápida e simples.

Capricórnio

Finalizações e libertações que também podem ser sentidas como perdas. Uma mudança. Uma dúvida que você carregava foi esclarecida. Seja grato pela verdade, mesmo que doa. Uma conversa que permita uma redefinição ou uma mudança necessária. Uma conversa muito honesta.

Aquário

Mudanças e novos caminhos. Não repita os erros do passado. Às vezes, o coração precisa de menos história e mais paz. Conversas que curam velhas feridas. Acordos que são relembrados ou redefinidos. Alguém diferente de você desperta interesse. Algo chama a atenção nas redes sociais.

Peixes

Notícias de alguém do seu passado. A sinceridade está em alta. Confissões que surpreendem. Não fuja do que você sente. Conversas necessárias. Planos que se consolidam. Trocar mensagens com alguém que desperta sua curiosidade. Oportunidade para um encontro.