Horóscopo semanal do amor: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 6 de junho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

Áries

Muitas ligações e comunicações, pessoas que se aproximam. Alguém do seu passado quer conversar. Decida se quer fechar ou permitir que essa pessoa reabra uma porta. Casais podem se distanciar um pouco e ter problemas para se ver. Solteiros podem se apaixonar de forma inusual.

Touro

Reconciliação. Você recebe uma demonstração de afeto que não esperava. A confiança retorna. Casais aumentam a química e passam mais tempo juntos. Alguém está o observando há algum tempo. Conversa reveladora.

Gêmeos

Momentos de carinho. Atração repentina. O que é para ser será. Casais passam por conversas longas que tiram dúvidas. Necessidade de liberdade. Encontro inesperado e surpresa agradável.

Câncer

Definições e conclusões. Um gesto sincero muda o curso de um relacionamento. Livre-se do medo de sentir. Casais colocam limites e definem rotinas. Discussões sobre questões do lar Cuidado com pessoas que aparentam ser mais do que realmente são. Confie na sua intuição e instinto.