Feng Shui para junho: 3 rituais poderosos para atrair sorte e abundância

Junho chegou e é o momento perfeito para recarregar as energias e definir novas metas. Para isso, é essencial purificar seus espaços e a si mesmo, libertando-se de energias negativas para atrair abundância e boa sorte.

A filosofia ancestral do Feng Shui nos oferece ferramentas poderosas para transformar nosso ambiente. Cada novo mês é um portal energético ideal para ativar nossas intenções, descobrir habilidades ocultas e manifestar nosso potencial.

O primeiro dia do mês representa uma porta aberta para novas oportunidades, tornando-o um momento oportuno para realizar rituais de limpeza e renovação. Esses rituais purificam sua casa e seu interior, abrindo as portas para a sorte, a prosperidade e a energia positiva.

A seguir, compartilhamos três rituais de Feng Shui recomendados para serem realizados durante os primeiros dias de junho para atrair boas vibrações para sua vida:

1. Limpando a Casa com Água de Arroz

Um dos rituais mais eficazes é a limpeza da casa com água de arroz. No Feng Shui, o arroz simboliza a abundância e é usado para harmonizar espaços e atrair energias positivas.

Ingredientes:

1 xícara de arroz

2 litros de água

Preparo: Cozinhe o arroz em fogo médio-baixo por 15 a 20 minutos. Como alternativa, você pode deixar dois punhados de arroz de molho em água durante a noite. A ideia é infundir a água com as propriedades do arroz.

Antes de usar, faça a limpeza profunda habitual da sua casa. Em seguida, umedeça um pano com a água de arroz e limpe suavemente os cantos e recantos, do último cômodo em direção à entrada. Visualize a abundância fluindo para cada espaço. Se o seu piso for de mármore ou parquet, você pode adicionar um pouco do seu limpador habitual sem alterar a energia do ritual.

2. Incenso de louro para atrair prosperidade

Queimar folhas de louro no início do mês é um ato simbólico poderoso que ajuda a atrair fortuna e abrir caminhos.

Materiais:

Um punhado de folhas de louro

Uma pena vermelha

Fósforos

Um prato à prova de fogo

Preparo: Escreva seus desejos ou intenções para o mês em cada folha de louro com a pena vermelha. Em seguida, coloque-as no prato e queime-as uma a uma, concentrando-se em seus objetivos. Ao terminar, coloque as cinzas em um vaso de flores para que essa energia transformada continue em sua casa.

3. Lavar as mãos com sal para purificação

O sal é um elemento purificador por excelência no Feng Shui. Este ritual simples ajudará você a eliminar energias densas acumuladas.

Materiais:

Um punhado de sal marinho ou sal grosso

Água limpa

Preparo: Coloque o sal nas mãos e esfregue-as em água corrente por alguns segundos. Visualize como as energias negativas se dissolvem e você se enche de luz e proteção para começar o mês com o pé direito.

Realizar estes rituais durante os primeiros dias de junho permitirá que você renove a energia do seu ambiente, atraindo sorte, abundância e bem-estar.

Aproveite este novo mês como uma oportunidade para alinhar seus espaços, intenções e energia pessoal com seus objetivos.