Como usar saias longas estampadas sem parecer antiquado? O segredo é esta blusa

As saias estampadas são uma opção perfeita para o seu look

Saias estampadas são tudo o que você precisa para se tornar um ícone da moda. Elas são descoladas, confortáveis ​​e cheias de personalidade, sem dúvida, uma das opções perfeitas para quem busca algo diferente que não envolva necessariamente usar jeans para “estar confortável”.

A Vogue já disse que as saias estampadas serão um dos estilos campeões deste ano, e tudo parece indicar que já existe uma fórmula vencedora que fará qualquer um sucumbir a uma das peças de inspiração boho que mais de uma pessoa vai querer usar.

Com qual blusa combina saias longas estampadas? Pinterest

Saias longas estampadas serão tendência nesta temporada

2024 foi o ano do Old Money, o momento perfeito para mostrar que podemos ser extremamente cuidadosos com cada detalhe que compõe nosso look, mas também uma opção perfeita para quem esperava um look muito mais sofisticado.

Mas essa rigidez e regras excessivas se transformaram, e a busca por liberdade foi uma das forças motrizes por trás das tendências deste ano. Por isso, as tendências mudaram para uma direção onde autenticidade e rebeldia se uniram, com o estilo boho sendo um dos grandes vencedores.

Saias floridas com cropped de alcinhas Pinterest (Pinterest)

Essas peças soltas, dignas de um look boêmio, se tornarão as queridinhas das mulheres que buscam o equilíbrio entre modernidade, conforto e praticidade, graças a esta peça que possui os elementos necessários para torná-la única e uma versão que muitas vão adorar.

Qual blusa combinar com saias longas estampadas?

Embora combinar saias longas estampadas possa parecer desafiador, a verdade é que elas são uma peça leve, precisando apenas da simplicidade de outra peça para brilhar como nenhuma outra. É por isso que elas se tornam uma das favoritas das mulheres.

Para combinar esta peça, algumas recomendam diversas blusas, no entanto, há uma que brilha pela sua elegância e toque sensual que fará com que mais de uma mulher queira adicionar uma saia longa estampada ao seu guarda-roupa.

Saias floridas com cropped de alcinhas Pinterest

Embora existam muitas combinações, se você busca um look que se destaque pela elegância, combine um top cropped de alças com sua saia longa estampada, de preferência uma peça lisa. Isso garantirá que elas não se ofusquem. Esta é a opção perfeita para quem busca um visual confortável, diferente e descolado para enfrentar o calor.

Não tenha medo de combinar sua saia com diferentes estilos de tops cropped de alças. Isso não significa necessariamente que você precise optar por uma estampa floral; você também pode usar uma estampa xadrez ou optar por outros motivos além de flores. Claro, se um toque boho é o seu favorito, complemente-o com uma bandana ou acessórios como colares ou brincos longos.