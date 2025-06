As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta terça-feira (3)

Confira as revelações do tarot, nesta terça-feira (3), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

A clareza virá ao ser emocionalmente honesto, em vez de seguir a lógica. Confie na sua voz interior; ela está tentando guiá-lo gentilmente. Não se apresse em nada que exija delicadeza e tempo. Quando estiver claro sobre suas emoções, você saberá exatamente o que fazer em seguida. Calma e sabedoria é o caminho que seu coração deseja seguir.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Não corra atrás de coisas que ainda não estão prontas. Busque a consistência. Seus esforços estão sendo notados, mesmo que pareça que está demorando um pouco para serem recompensados. Pode ser trabalhar com sua rotina, caminhar ao ar livre ou até mesmo respirar fundo. As energias ao seu redor respondem melhor quando você se sente calmo e relaxado em seu próprio espaço.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Sua gentileza não é sinal de fraqueza, e sua generosidade deve ser retribuída na mesma moeda. Preste muita atenção ao equilíbrio em seus relacionamentos. Lembre-se: não há problema em pedir mais às vezes. Deixe que as pessoas em sua vida o apoiem assim como você as apoiou.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

O universo o empurra para algo que se encaixa melhor com esse “algo” do que com o seu plano atual. Resista à mudança por sua conta e risco. Um ou dois pequenos passos fora do caminho tradicional seriam tão revigorantes e libertadores. Seja aberto, curioso e despreocupado.

