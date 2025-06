As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta terça-feira (3)

Confira as novas revelações do tarot, nesta terça-feira (3), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Nem todas as horas devem ser programadas. Faça uma pausa para se reconectar com aquilo que traz sentido à sua vida – talvez música, oração, natureza ou puro silêncio. Seu coração anseia por uma profundidade que está ausente em suas listas de tarefas diárias. Uma pausa não precisa da aprovação de ninguém.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Deixe o seu silêncio falar; sua aura emanará uma clareza inconfundível que ninguém ao seu redor sentirá falta. Acredite nesse poder silencioso. Tudo o que você precisa já está em suas mãos e, consequentemente, não faz muito sentido dizer mais. Quando você se mantém alinhado consigo mesmo, tudo se encaixa sem esforço.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Alguém próximo a você pode precisar de mais gentileza e compreensão neste momento. Escolha o caminho da empatia em vez de julgar. Quando seu coração lidera, o equilíbrio simplesmente acontece. Você não precisa consertar tudo; às vezes, apenas ser gentil com alguém é suficiente para alterar a energia ao seu redor.

ANÚNCIO

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Você tem andado em círculos com seus antigos pensamentos, ações, movimentos e tarefas; agora, é hora de inspirar novos pensamentos. Não é o momento de ficar parado. O tarot destaca que uma pequena mudança externa desencadeará uma poderosa agitação interior.

Texto com informações do site The Hindustan Times