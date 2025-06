As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta terça-feira (3)

Confira as revelações do tarot, nesta terça-feira (3), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Cultive um momento tranquilo de escolha, e você provavelmente poderá mudar um padrão antigo que vem repetindo. Não reaja imediatamente e tente ouvir o seu equilíbrio interior. Agora, você não precisa ter todas as respostas; apenas clareza suficiente para responder com calma. Sua força está no silêncio, e não na velocidade.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Você tem carregado mais do que precisava carregar, e este momento lhe mostrará a arte de largar um fardo com elegância. Você percebe que abrir mão de algo é dar espaço. Deixe ir sem guardar amargura no coração. Esse fardo nunca foi totalmente seu. É perfeitamente aceitável largar algo e carregar muito menos. A paz surge no momento em que você decide entre liberdade e controle.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Seus pés nunca pareciam tocar o chão, mas a quietude desta fase carrega a verdade que você estava perdendo. Continue a se concentrar em seus pensamentos, mesmo que pareçam monótonos. Uma resposta ou ideia que não foi considerada pode surgir suavemente quando você não a está buscando ativamente. A vida nem sempre fala através do ruído; às vezes, ela sussurra através do descanso.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

O lembrete de que até mesmo o descanso tem valor é apresentado e esclarecido para que você possa aceitá-lo. Você não precisa provar que é digno de amor ou respeito. Faça algo por si mesmo, sem fins lucrativos, porque você também merece ser cuidado. Alguém pode lhe oferecer ajuda – aceite-a sem resistência. Você pode simplesmente se permitir ser.

Texto com informações do site The Hindustan Times