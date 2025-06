O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes em junho de 2025

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta do Entendimento

É momento de olhar para fora e decidir romper padrões para assim voar para onde deseja. Não carregue mais tanto peso e pressão, pois isso o faz viver em modo automático e sempre na defensiva, o que pode afastar oportunidades importantes.

Capricórnio – Carta da Intensidade

É hora de se armar de coragem para poder viver as possibilidades que estão em seu caminho. Não tenha medo de se desfazer de pesos e aspectos que por alguma razão não o deixam se movimentar livremente. Ao descobrir sua capacidade de agir, será possível ter muito mais escolhas importantes para se fazer e avançar na vida.

Aquário – Carta da Transformação

É muito fácil associar a transformação a acontecimentos que trazem movimento e novidades positivas para a vida, mas a verdade é que muitas vezes é que para que ela aconteça, é necessário aceitar a morte de uma versão e tudo aquilo que nos levou ao limite também. Não tenha medo de viver a mudança em formas, princípios e coração, pois estar disposto a ser diferente é uma maneira de evoluir.

Peixes – Carta Os Amantes

Tudo nessa vida pode ser transformado em amor, mas confundir esse sentimento tão potente com outras necessidades pode complicar bastante as coisas. Reflita sobre o que sente e o que importa quando se trata de relacionamentos com outras pessoas, principalmente os amorosos. É hora de meditar sobre aquilo que habita seu interior e mergulhar mais profundamente em si.