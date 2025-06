O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião em junho de 2025

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

ANÚNCIO

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta do Cansaço

Saiba ouvir sua mente e seu corpo, pois a exaustão pode tomar conta, mas é hora de buscar saídas. Por mais que tudo pareça atado e uma porta fechada, é necessário colocar a cabeça para fora das grades e descobrir uma outra maneira de resolver as questões que o afligem e estagnam. Sua infância pode trazer respostas importantes.

Virgem – Carta Somos O mundo

A vida o coloca em um caminho novo, no qual é preciso ser aventureiro, criativo e expansivo. São tempos de transformações e a sabedoria para seguir estará em saber manter ao lado verdadeiros aliados e aqueles que valem a pena. Você não precisa virar as costas para aquilo que o inspira e ainda assim conseguirá vivenciar as novidades que chegam.

Libra – Carta da Nova Visão

ANÚNCIO

A vida deixa o precipício na sua frente para que você olhe descubra que existe outros caminhos. Não chegue mais ao limite e comece a despertar uma nova visão, mais criativa, otimista e confiante.

Escorpião – Carta da Solidão

Momentos de desapego e términos são grandes oportunidades de romper com realidades que já não fazem mais sentido. Compreenda essa nova etapa em sua vida e começa a se associar com aqueles que realmente são seus pares.