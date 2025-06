O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer em junho de 2025

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta A Nova Visão

Se permanecer focado em apenas um ponto e alimentando obsessões que não o deixam expandir o olhar, muito do seu brilho será perdido e oportunidades também passarão despercebidas. É hora de criar asas e se movimentar livremente, se abrindo ao universo para novas experiencias, pensamentos e saindo de conexões ou realidades que apenas alimentam aspectos superficiais.

Touro – Carta da Cura

Sua criatividade e leveza curam a mente, corpo e coração. Identifique como fazer sua essência e energia ganharem entusiasmos, pois as colheitas que viram serão muito positivas. É hora de focar no presente e nos frutos que o alimentam da melhor forma agora, o passado já não pode voltar e machucar de novo.

Gêmeos – Carta da Nova Visão

Comece a visualizar as coisas de outra forma, pois seus olhos continuam no passado e confundem seu presente. É o momento de compreender que é preciso criar sua vida no presente com muita vontade e energia, alcançando novos níveis corajosamente.

Câncer - Carta do Entendimento

Desenvolva mais a sua compreensão com questões que movimentam sua vida, consciência e a espiritualidade para um melhor caminho. Não tema acreditar em algo que vai além do que os olhos podem ver e entenda que dar chances para a intuição e sentimentos é muito importante também. A meditação ajudará a conectar com sua essência e se abrir novamente para coisas muito importantes que até agora pareciam distantes. Amadureça.