As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta nova semana

Confira as revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Não espere por um motivo para comemorar; crie um. Você pode fofocar sobre algo leve, dançar ao som da sua música favorita ou dizer sim a algo espontâneo. Seu espírito se eleva quando você reconhece até mesmo a menor felicidade. O universo se acelera quando você sorri genuinamente, com o coração.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você está começando a perceber que nem tudo vale a pena se apegar. Quando você se afasta de algo, você está ganhando mais poder do que se tivesse escolhido ficar. Não se trata de desistir, mas de se entregar à maturidade. Existem energias que você superou, e elas são a prova de que você está seguindo em frente. Que a partida seja silenciosa, mas clara.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Você não precisa provar seu valor. Sua confiança silenciosa fala muito mais alto do que qualquer tentativa de impressionar. Mantenha-se firme e com os pés no chão. Outros buscarão sua orientação. Sua energia serena é uma resposta. Deixe suas ações falarem de sabedoria, pois drama ou barulho são para aqueles cheios de dúvidas.

ANÚNCIO

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Há mensagens que seu corpo está lhe enviando que sua mente ainda não ouviu. Se algo parece estranho ou bonito sem motivo, então ouça. Você está mais conectado do que imagina. Este é um dia para confiar em seus instintos: descanse quando estiver cansado e mova-se quando a inspiração surgir. A energia da completude está ao seu redor, e você está sendo alinhado com algo maior.

Texto com informações do site The Hindustan Times