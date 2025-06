As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta nova semana

Confira as novas revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Trata-se de aprender a preservar sua paz, sem culpa. Limites não são muros; são pontes para o respeito mútuo. Não há problema em dizer não se alguém invadir seu espaço pessoal. Você não precisa explicar seus limites para todos ao seu redor. Você já chegou longe, e sua energia é sagrada. Mantenha-se firme na sua verdade, sem hesitação.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Uma mudança de ambiente, externo ou interno, pode facilitar o desapego de qualquer coisa que “um dia doeu”. Não contemple a ferida com tanta rigidez apenas para entendê-la. Ela não é mais você. Deixe a paz entrar por meio desses novos ambientes, novas rotinas ou pensamentos mais gentis; este dia promove a cura sem forçar.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Você traz consigo uma clareza de percepção que antes não existia. Você não é mais alguém que se acomoda em nome da paz. Apoie suas ações, mesmo que elas não façam sentido para os outros. Agora você enxerga com clareza, e isso é uma dádiva. Fale a sua verdade com tanta franqueza, mas com graça; deixe que sua força guie o caminho para a sua suavidade, e não o contrário.

ANÚNCIO

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Algo novo quer germinar em sua vida, ou você precisa se preparar para isso agora. Limpe a desordem mental, as velhas expectativas e pare de regar o que não está brotando. Novas oportunidades estão ao seu redor; elas precisam de espaço e tempo para emergir. Confie nos movimentos silenciosos — eles são sinais. Plante sua energia onde ela pode florescer, não apenas sobreviver. Comece sem medo.

Texto com informações do site The Hindustan Times