As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta nova semana

Confira as revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Uma centelha inspiradora ilumina seu caminho. Aquele pequeno “sim” que você está contemplando pode abrir um capítulo inteiramente novo. Não existe um plano perfeito para esperar; basta sair pela porta e entrar com o coração. Sua energia já está aqui para nutrir algo lindo. Confie nessa empolgação e siga em frente, certo ou errado, o outro sentimento será desconhecido.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

O silêncio protegerá sua paz. Você não precisará responder a cada palavra ou afirmar seu ponto de vista. Em vez disso, retire-se; respire fundo e descanse a mente. Ao falar menos, você ouve mais, inclusive a sua própria verdade. Um momento de silêncio pode abrir espaço para que alguém se recupere. Deixe os outros tagarelar, deixe o mundo girar – o poder da moda passageira é a quietude. Desencoraje suas energias falando menos do que o habitual.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Lembre-se de escolher o que parece alinhado, não necessariamente o que parece impressionante. Você pode ser chamado para tomar uma decisão ou sentir a tensão entre duas forças opostas. Siga a voz interior que oferece paz, não pressão. Não se esforce demais para impressionar. Seja fiel a si mesmo.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Você será retribuído de forma bela e discreta, seja por meio de alguém que o surpreende com seu apoio ou com um gesto gentil. Esses sinais reforçarão aqueles momentos que você sempre proporcionou aos outros: seu coração importa. Permita-se receber sem culpa. Você não precisa ser sempre o doador. Equilíbrio é quando o amor flui em ambas as direções. Esteja aberto a receber ajuda, elogios ou até mesmo pequenos gestos de carinho.

Texto com informações do site The Hindustan Times