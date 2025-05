Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Leão – Cartas 2 e 13

Cuidado extra com o que escreve e diz, pois isso pode ser usado contra você e a traição acontece quase sempre com quem tem informações privilegiadas da vida dos outros. É hora de saber quem é fiel e quem não é, principalmente para não compartilhar notícias ou coisas com quem tem más intenções.

Virgem- Cartas 29 e 7

Uma fase difícil será superada e uma tristeza chegará ao fim para dar lugar a felicidade. Não menospreze ou diminua suas vitórias e busque nelas o impulso para ir por ainda mais. Transformar derrota em oportunidade é coisa de gente que encontra a felicidade sempre!

Libra – Cartas 8 e 32

Mudanças e surpresas no lar que podem envolver a partida de pessoas ou as consequências de alguém que já foi embora. O novo também pode se apresentar e como tudo que é inicial, pede cautela e esperança sem ser aliada a ilusão.

Escorpião – 33 e 23

Tem gente chegando em sua vida e com boa intenção. Saiba quem pode ou não ser colocado para dentro de casa e no seu ritmo faça isso com confiança.