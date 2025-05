Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco no fim de semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries - carta “O Carro”

Você deve ter cuidado com traições de colegas de trabalho e amigos; não confie demais e esteja atento às pessoas ao seu redor.

Touro - carta “A Temperança”

Você deve reservar um tempo para si mesmo; nem tudo na vida é trabalho; deixe-se amar.

Gêmeos – carta Ás de Copas

Você terá uma força espiritual muito importante nestes dias; tudo o que você deseja, você terá.

Câncer - carta “A Estrela”

Hora de você progredir em tudo, principalmente na vida profissional. Tenha cuidado com a infidelidade.

Leão – Carta Ás de Espadas

Você terá todo o poder e liderança necessários para atingir seus objetivos. Então tente colocar tudo em ordem.

Virgem - carta “O Imperador”

Você deve ter cuidado com problemas emocionais e na mente, como depressão e ansiedade, que são seu ponto fraco. O excesso de controle não ajuda.

Libra - carta “A Roda da Fortuna”

Você estará cercado de boas notícias tanto no trabalho quanto no amor; prepare-se para novidades.

Escorpião - carta “Ás de Ouros”

Aquilo que você tanto desejava finalmente está chegando em sua vida. Lembre-se apenas de ter em mente uma virtude muito importante: paciência.

Sagitário - Carta “O Sol”

É hora de encerrar aqueles episódios da sua vida que não foram os melhores. Lembre-se de que vingança e ressentimento são inúteis.

Capricórnio – Carta O Mago

Novas oportunidades de crescimento na sua carreira surgirão e você terá uma novidade.

Aquário – Carta “O Louco”

Um trabalho muito importante surgirá em seu caminho, pois você está em um momento de ousar ser um líder em sua área.

Peixes - carta “A Torre”

A oportunidade que você tanto esperava para crescer financeiramente chegará, apenas seja discreto.