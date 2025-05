Os signos que devem evitar problemas com outras pessoas neste sábado

Durante o último dia maio de 2025, alguns signos do zodíaco podem enfrentar uma energia mais tensa e precisam evitar problemas com outras pessoas.

Confira quais são:

Sagitário

É hora de ter mais atenção com as responsabilidades e com as tensões que podem surgir com pessoas próximas. Lembre-se de não se deixar perturbar por fatos que não são concretos e não decida nada sem antes pensar muito bem.

Capricórnio

Se está passando por um problema com amigos ou colegas, é hora de esperar e não tomar decisões drásticas. A energia tende a ficar tensa e as mentes podem estar confusas quando se trata de parcerias. É preciso ser mais objetivo e pensar bem antes de falar.

Aquário

Se existem problemas com as pessoas ou algum tipo de estresse no ar, é preciso se cuidar emocionalmente e usar a comunicação a seu favor. Evite dar grandes passos e prefira manter a calma para não fazer parte de nenhuma tempestade.