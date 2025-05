As revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta sexta-feira (30)

Confira as revelações do tarot, nesta sexta-feira (30), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Ao planejar cada detalhe, não confie no fluxo. Quando você abre mão do controle e deixa as coisas acontecerem por si mesmas, os resultados podem ser recompensadores. A vida está ansiosa para lhe proporcionar uma nova experiência, mas isso só acontecerá quando você libertar sua mente do controle de cada passo.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Faça uma pausa em silêncio; parece comum agora, mas depois pode se transformar em algo bastante significativo. Algo pode grudar na sua mente, aprofundar-se no seu coração ou se transformar em uma ideia. A inspiração raramente bate à porta; em vez disso, ela silenciosamente verifica a janela traseira.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Você pode perceber que os tesouros que busca com tanto afinco — paz, amor ou conforto — estão ao seu redor. Eles podem não se parecer com o que você sonhou há muito tempo, mas atraem o seu eu atual. Essa é a sua verdadeira vitória. Converse, compartilhe um sorriso ou simplesmente compartilhe um momento com alguém que lhe mostrará o quão maravilhosamente plena sua vida se tornou.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Você vai se lembrar de que a presença, por si só, com calma e coração, pode tocar uma alma ainda mais do que resultados perfeitos. Alguém próximo a você pode agradecer pelo apoio que sentiu sem que você precise dizer ou fazer nada. Permita-se estar presente sem pressão – a calma de estar perto de você proporciona segurança aos outros, e essa é uma força silenciosa que poucos possuem.

Texto com informações do Hindustan Times