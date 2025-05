Nem Converse nem Samba! Os tênis com lantejoulas serão tendência: prometem um visual elegante e marcante

A Adidas tem um objetivo claro: manter seu reinado sobre as tendências da moda, desde que o ‘Samba’ se tornou o companheiro de mulheres que conseguiram demonstrar que o tênis pode ser uma peça-chave para um look formal, redefinindo o termo elegância.

ANÚNCIO

Clique aqui para receber as notícias de saúde, moda e beleza pelo WhatsApp

O design minimalista e a combinação do branco com tons neutros fizeram com que mais de uma mulher sucumbisse ao charmoso design de estilo retrô que remete ao luxo de antigamente. Porém, este ano, a ideia é arriscar e optar por valorizar a personalidade de cada um, esquecendo aos poucos as regras rígidas propostas pelo estilo “old money” em favor de algo rebelde, mas igualmente charmoso, com sua própria marca.

Desta vez, a proposta da Adidas é bem mais chamativa e parte de uma coleção criada em parceria com a designer Wales Bonner, que promete fazer com que seu design seja replicado por diversas marcas e transforme a mulher em um ícone do street style.

Tênis com lantejoulas serão tendência neste ano

Hoje em dia, o que importa são peças ousadas, aquelas que prometem exaltar seu lado mais autêntico, e a colaboração da Adidas com Wales Bonner será essa opção para quem busca dar um toque de frescor e renovação ao visual, um estilo contemporâneo e ousado que traz uma releitura de designs de antigamente.

A Adidas propõe lantejoulas não como uma textura em roupas, mas em tênis, permitindo que homens e mulheres explorem o brilho de uma nova maneira, onde não é mais necessário seguir códigos de vestimenta rígidos para parecerem incríveis e igualmente formais e elegantes.

Esta proposta combina a singularidade dos tênis slim, que se caracterizam por um solado leve, tão fino e quase imperceptível, muito similar ao Samba, promovendo esta pegada e permitindo que os tênis se destaquem pela textura de lantejoulas pretas brilhantes, exóticas e requintadamente atraentes com um toque marrom que os torna uma peça que não pode faltar no seu guarda-roupa.

ANÚNCIO

Como usar tênis com lantejoulas?

Por ser uma proposta que parte de cores sóbrias e neutras como marrom e preto, ele se torna um calçado fácil de combinar. Além disso, por ser uma peça de destaque, ela não foge muito à tendência do ‘old money’ que vem se espalhando desde o ano passado.

Nas fotos da campanha publicitária dos tênis de paetês ‘Wales Bonner X Adidas’, as modelos podem ser vistas usando esse tipo de calçado com peças de alfaiataria, por exemplo, calças em cores como preto, azul ou cinza.

Já a proposta de primavera é composta por uma série de elementos que destacam as marcantes cores tropicais e estampas similares, como laranja e verde.

LEIA TAMBÉM:

Você sonhou com seu ex, cobras ou ratos? Conheça o significado perturbador desse sonho

Estas são as calças com efeito cinta que todas querem: afinam e são elegantes

Os segredos para dizer adeus às manchas e conquistar uma pele dos sonhos

Para tornar este sapato um dos seus mais elegantes, adicione peças de alfaiataria, que farão seu visual parecer o de uma diva. No entanto, tenha em mente que o uso excessivo de elementos pode ser contraproducente, então tente misturar principalmente cores neutras para que seus sapatos se destaquem adequadamente.