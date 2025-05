Elegante e confortável! Calças largas e sandálias de ‘vovó’: a tendência que só as mais bem vestidas usam

A moda está em constante mudança, mas também é cíclica, e o que parecia um estilo ultrapassado volta a ser tendência e, por algum motivo, essas novas tendências se tornam uma atualização de guarda-roupa que faz as mulheres parecerem impecáveis ​​enquanto experimentam roupas de décadas nostálgicas.

Aos poucos, vemos novas versões de looks se infiltrando nas tendências, e é por isso que os “sapatos da vovó” e as calças largas ou de alfaiataria estão se tornando uma das principais tendências desta temporada, cativando até as mulheres mais exigentes e ícones da moda como Eiza González.

Foi a famosa atriz mexicana que fez uma declaração de estilo durante sua visita ao Aberto da França com seu namorado Grigor Dimitrov. Na semana passada, o romance foi confirmado, gerando excitação e inveja entre muitas mulheres devido à beleza do tenista.

Calças folgadas com sapatos mule Pinterest (Pinterest)

Eiza González dá uma prévia do look vencedor

Para a ocasião, a atriz se destacou pela leveza e frescor no vestido, mas, tendo como padrão a elegância clássica e o requinte na hora de escolher um look vencedor, optou por um estilo contemporâneo composto por calças de alfaiataria soltas e sapatos granny estilo mule, ambos na cor bege, aos quais acrescentou uma blusa tomara que caia e uma jaqueta de couro preta.

Dessa forma, Eiza González deu uma prévia de qual será a tendência para as mulheres estarem mais bem vestidas neste verão, fugindo do calor e parecendo uma estrela de cinema, assim como a atriz.

Já o cabelo ostentava leves ondas nas pontas e estava bem fresquinho, o que mostrava por que a atriz é considerada um dos ícones contemporâneos do mundo fashion.

Como usar calças esvoaçantes e mules?

Depois que Eiza González apareceu no Aberto de Tênis para apoiar o namorado, o look vencedor já foi divulgado pela atriz, e nada mais é do que combinar calças largas ou esvoaçantes com sapatos de vovó ou mules de salto que equilibram esse design estilo peep-toe com os das sandálias, mas sendo uma versão muito mais elegante e glamorosa para quem ainda busca um look ‘old money’.

Se você quer um visual elegante que não exija muito esforço, esta talvez seja a opção perfeita e quase poderia fazer parte de um guarda-roupa cápsula. O motivo do seu sucesso? É bem simples, o segredo está no uso de cores neutras, que além de ajudar a combater o calor, é ideal para quem quer um look fácil de combinar e que também valoriza o look.

Cores neutras, combinadas com peças básicas como sandálias de salto ou mules, são a chave para dar aquela altura extra que vai fazer você parecer uma especialista em moda, sem passar muito tempo em frente ao armário pensando em que look usar.