As mensagens desta quinta (29) para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Confira as mensagens desta quinta -feira (29) para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

ANÚNCIO

Signo de Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

O tarot destaca que o sucesso espera por você no final da estrada, mas não há espaço para preguiça ou decepção.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Prepare-se para uma mudança radical na sua personalidade e em tudo ao seu redor. Você deixará situações complicadas para trás e encontrará abundância em tudo que fizer, especialmente em investimentos.

Signo de Sagitário - De 22 de novembro a 21 de dezembro

Tenha muito cuidado com más amizades. Elas sempre tentam roubar sua energia positiva, então tente ser mais seletivo com as pessoas ao seu redor e proteja suas boas vibrações.

ANÚNCIO

Signo de Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Prepare-se para a abundância, mas também o tarot avisa para não confiar em ninguém e se proteger do mau-olhado.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Você não deve mais duvidar de sua capacidade de ter sucesso. Coloque em prática tudo o que você sabe para ter sucesso; você tem um guia em sua vida para estar no seu melhor.

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

Você está prestes a embarcar em um período de realização no local de trabalho. Não duvide de suas habilidades e mantenha uma mentalidade positiva.

Texto com informações do site Hindustan Times