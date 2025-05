Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta O Louco

Você não deve ter medo de progredir na sua vida profissional. Você faz uma viagem e aproveita bastante.

Touro - Carta Ás de Copas

É o momento perfeito para você construir recursos; você poderá fazer compras, apenas tenha cuidado com amores traiçoeiros.

Gêmeos – Carta A temperança

Momento de se equilibrar e começar a ponderar novas decisões, caminhos e projetos na vida.

Câncer - Carta A Estrela

Você terá dias cheios de abundância e surpresas. O amor verdadeiro virá para ficar.

Leão - Carta O Carro

Crescimento profissional e hora de empreender. Atenção extra no trabalho.

Virgem - Carta O Imperador

Você é ótimo como pessoa e ainda mais profissionalmente. Procure uma oportunidade onde suas habilidades de liderança sejam valorizadas e você ganhará mais.

Libra - Carta O Mundo

É hora de liberar a coragem e a determinação; não tenha medo da mudança. Sua missão é tomar decisões firmes,

Escorpião – Carta Ás de Ouros

Boa sorte para alcançar tudo o que deseja; libertação e continuidade. Tente ser mais discreto com seus planos.

Sagitário – Carta A Temperança

Você está no melhor momento da sua vida; riqueza e abundância chegam e você deve aproveitar ao máximo.

Capricórnio – Carta O Diabo

Chegada de abundância. Apenas tenha cuidado ao confiar e tente se proteger de más companhias.

Aquário – Carta O Sol

Sua vida está entrando em um período de estabilidade econômica e autoconfiança. Você não deve mais duvidar de sua capacidade de ter sucesso.

Peixes – Carta O Mago

Você está no auge da sua carreira profissional. Você está prestes a embarcar em um período de realização no local de trabalho.