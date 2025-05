Horóscopo semanal do trabalho: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 30 de maio de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida profissional dos signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Viagens e datas importantes remarcadas. Mudanças em horários, pessoal ou diretrizes. Adapte-se rapidamente para não ficar para trás. É hora de estabelecer limites. Uma mudança que renova sua energia.

Capricórnio

Um processo de mudança no ambiente de trabalho ou profissional acontece. Documento importante para assinar. Novas propostas são ativadas, mas há algo que você precisa finalizar primeiro.

Aquário

Decisões importantes que não podem mais ser adiadas. Tenha cuidado com o que você assina. Pessoas exigindo mais de você do que você está disposto a dar. Avalie se você está no lugar certo. Evite aumentar o estresse.

Peixes

Uma nova oportunidade de emprego ou projeto. Mudanças no ambiente. Novas condições. É hora de decidir sem medo. Procure maneiras de libertar sua mente. Uma ligação que muda seus planos.