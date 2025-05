Horóscopo semanal do trabalho: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 24 de maio de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida profissional dos signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Uma semana para reflexão madura. Ouça o que você não está dizendo. Você tem muitas ideias, mas pouca execução. Organize-se melhor ou procure ajuda. Aposte na criatividade.

Virgem

Cuidado com confusões de endereço ou entrega. Você está certo em uma disputa trabalhista, mas não discuta: deixe os fatos falarem por si. Sua energia organizadora está em alta e deve ser aproveitada.

Libra

Uma conversa com um chefe pode abalar você. Não se sobrecarregue. Você lidará com uma pessoa instável ou com mudanças de humor. Mantenha distância emocional. Não responda se não quiser.

Escorpião

Semana de verdades desconfortáveis. Cuidado com perdas. Alguém não está contando tudo o que sabe. Use sua intuição para não ficar mal. Renove sua mente. Finalize o que precisa ser finalizado.