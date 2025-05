As mensagens desta quarta (28) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Confira as mensagens desta quarta -feira (28) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

Pontos de atração podem parecer inquietantes e desconhecidos, quer envolvam um lugar, uma pessoa ou uma ideia. Essa atração intrigante nem sempre tem uma base lógica, mas sua curiosidade tenta levá-lo até ela. Não a descarte; em vez disso, envolva-se com ela com delicadeza.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

A paz que o envolve nesta fase permite que uma clareza serena penetre e o ajude a tomar uma decisão tranquila. Não há pressão sobre você para tomar uma decisão precipitada, e que bênção isso representa! Quando seu coração e sua mente permanecem firmes em harmonia, você pode voltar seu olhar para a decisão que tomou e saber que ela terá peso em um futuro distante.

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

Esta nova fase exige que você limpe seu espaço, não apenas física, mas também emocionalmente. Ao se livrar da desordem, dos pensamentos ruins ou de coisas desnecessárias da sua vida, você começa a abrir espaço para respirar novamente. Esse simples ato abrirá canais, liberando um espírito renovado e, com isso, atrairá clareza, felizmente.

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

De repente, você perceberá o quanto cresceu por dentro. Não está mais apenas repetindo o que aprendeu – você está vivendo. Esse exato momento confirmará que seus esforços passados ​​se transformaram em um entendimento sólido. Doe livremente, de coração e com humildade.

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

As pessoas ao seu redor são mais compreensivas do que você imagina. A verdade do seu coração não afasta os outros, mas atrai os certos para perto. Deixe seu coração falar sem pensar muito no resultado.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Não é hora de se basear em rotinas familiares. Em vez disso, reserve um momento para parar, observar e estar atento. A percepção que você adquire neste momento pode iluminar o caminho para uma decisão mais acertada.

Texto com informações do site Hindustan Times