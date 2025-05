Você sonhou com seu ex, cobras ou ratos? Conheça o significado perturbador desse sonho

Em um de seus vídeos mais recentes, a renomada astróloga Mhoni Vidente abordou um tema que tem incomodado muitos de seus seguidores: o significado dos sonhos com ex-namorados.

A vidente também deu o significado daqueles sonhos onde aparecem cobras ou ratos, dois animais que costumam causar medo e confusão no mundo dos sonhos. A revelação de Mhoni deixou muita gente arrepiada.

O que significa sonhar com seu ex?

“Sonhar com seu ex é como fechar o círculo”, explicou Mhoni. Segundo a vidente, se você já se divorciou, se mudou ou sabe que essa pessoa não faz mais parte da sua vida, esse tipo de sonho é um sinal claro de que o espírito dela finalmente deixou seu caminho. “Não importa o que você faça, não importa o ritual que você realize, isso não vai voltar”, declarou ele.

Mas nem tudo é negativo. Mhoni também garante que esses tipos de sonhos anunciam eventos importantes na família, como uma gravidez ou um casamento próximo. “Não é seu, pertence a alguém da casa”, disse ele em seu tom firme, mas esperançoso, característico dele.

Cobras em sonhos: traição e inveja muito perto de você

Mhoni Vidente abordou o significado de sonhar com cobras. Este símbolo recorrente é, para ela, um claro aviso:

“São pessoas muito próximas que têm inveja de você e querem te trair”, disse ele. Se uma víbora ataca ou morde você em um sonho, você provavelmente corre o risco de uma traição direta ou de um conflito sério com alguém em seu ambiente.

Ratos em sonhos: energias negativas e fofocas

Os ratos também desempenham um papel fundamental no mundo dos sonhos. Sonhar com elas, segundo Mhoni, indica que há energias muito pesadas ao seu redor. Podem ser fofocas, más vibrações ou até mesmo pessoas que estão interferindo no seu bem-estar.

“Quando sonhar com ratos, afaste-se de más companhias, pois há pessoas que não querem ver você feliz”, alertou.

A cartomante cubana recomendou sempre anotar seus sonhos, mas alertou contra compartilhar bons sonhos, porque ao compartilhá-los, “eles podem ser cancelados” e não se tornarem mais realidade.