Horóscopo semanal do amor: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 30 de maio de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes . Confira a seguir:

Sagitário

Verdades reveladas. Algo que parecia uma brincadeira começa a ser levado mais a sério e um caminho será definido. Nem todo mundo está preparado para se comprometer. Conversas honestas. Conexão passageira, mas intensa, com alguém.

Capricórnio

Enxergando as coisas além do obvio. Atenção ao lar. Você se depara com verdades que não pode mais ignorar. Ou você fica bem ou vai embora. Casais querem ou precisam de mudanças no relacionamento. Diálogo necessário. Você atrai alguém que parece charmoso, mas tem muitas coisas ocultas desta pessoa.

Aquário

Momento de falar com calma e dialogar para resolver as coisas, pois guardar só irá complicar mais os problemas. Você conhece alguém que desperta sua curiosidade, mas essa pessoa não é o que parece. Momentos tensos devido às responsabilidades. Em relacionamentos, um pode sentir que se entrega mais que o outro.

Peixes

Encontro com o passado que traz novidades. Uma pausa que se torna um ponto de partida. Notícias que deixam o coração mais leve. Casais podem resolver problemas e encontram pontos importantes entre si. Solteiros se interessam por pessoas muito diferentes, mas encantadoras.