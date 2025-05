Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 30 de maio de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Cancêr. Confira a seguir:

Áries

Este é o momento de ousar fazer mais, especialmente na sua carreira. Uma viagem ou investimento em seu bem-estar. Um novo curso ou trabalho.

Em termos de saúde, preste atenção aos seus rins. No amor, uma proposta importante ou o início de um relacionamento significativo acontece. Defina seus sentimentos se você estiver entre duas opções sentimentais.

Touro

Não duvide da sua capacidade de alcançar os objetivos. No amor, tenha cuidado com relacionamentos que roubam sua paz de espírito.

É hora de discernir entre o que é verdadeiro e o que é temporário. Fisicamente, você pode sentir desconforto na pele ou no cabelo.

Será uma semana agitada e cheia de pressão, então mantenha a calma. Você receberá um presente inesperado que alegrará sua semana. Organize-se melhor para não se sentir sobrecarregado de obrigações

No campo sentimental, trabalhe a confiança no seu parceiro. Tenha cuidado com os excessos e cultive hábitos mais saudáveis.

Gêmeos

É um momento ideal para fazer mudanças significativas e receber notícias positivas, especialmente no amor.

Se você é solteiro, o amor verdadeiro veio para ficar. Como você é um signo que costuma chamar muita atenção, também é recomendável se proteger contra energias negativas.

Cuide da sua garganta e dos seus dentes. Tenha cuidado assinaturas ou compras para evitar fraudes.

No trabalho, você participará de reuniões importantes com superiores sobre mudanças no projeto.

Câncer

Assumindo o controle e começando novos estudos. Também é hora de tomar decisões emocionais: não fique em lugares onde você não é valorizado.

É hora de parar de se fazer de vítima e tomar medidas em direção a novas oportunidades. Em relação à saúde, cuide da sua audição e visão.

Evite compartilhar informações pessoais no trabalho, pois você pode sofrer inveja ou traição. Um amigo sugere começar um negócio e tudo pode ir bem.