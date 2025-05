Os anjos revelam para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir. Confira a mensagem para os signos a seguir:

Sagitário

Carregue seus fardos com paciência. Você está no caminho certo para alcançar grandes coisas na sua vida profissional, então continue em frente porque você merece todas as coisas boas e bênçãos.

Capricórnio

Você deve ter entendimento e sabedoria neste momento para ajudar e alcançar para si a prosperidade que beneficiará a todos.

Aquário

Você sente fortes dificuldades no mundo, mas deve usar a sabedoria para seguir em frente. Não desista, busque no fundo do seu coração forças para continuar.

Peixes

Se você está passando por um momento emocional muito difícil, é preciso encontrar paz de espírito e calma para poder refletir e encontrar o caminho para o sucesso e o amor. Confie no seu poder em todos os momentos.

