As revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes para este domingo (25)

Confira as revelações do tarot, para este domingo (25), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

As expectativas românticas podem não ser totalmente atendidas, então tente ver as coisas da perspectiva do seu parceiro para evitar mal-entendidos

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Viajar traz uma sensação revigorante de aventura e agora é um bom momento para explorar. Oportunidades imobiliárias podem surgir, então reserve um tempo para avaliar cuidadosamente.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Nesta fase, o tarot alerta: questões familiares podem exigir concessões e a paciência será seu maior trunfo.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Nesta fase, o tarot alerta que é importante ter muita atenção com questões financeiras, especialmente se os temas parecerem incertos. Adie decisões caso as coisas não estejam claras.

Texto com informações do Hindustan Times