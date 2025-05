A entrada de Saturno em Áries exigirá coragem de 3 signos do zodíaco

De 24 de maio até 1 de setembro de 2025, os signos passam por Saturno em Áries, uma fase desafiadora, mas que trará uma potente energia de crescimento.

Confira os signos que precisarão criar coragem durante os próximos meses:

Câncer

A vida profissional e a carreira podem receber um foco importante a partir de agora, o que o coloca em uma fase de construção. Não tema ser honesto e assumir a liderança onde deseja, mas sempre levando em conta o cuidado com sua imagem e reputação. Um marco importante virá e ajudará a definir o futuro que tanto tem sido pensado por você.

Leão

Este é um momento de muita expansão e conhecimento em sua vida. Sua coragem para rever ideias, padrões e a forma que busca o destaque tende a ser mais alta do que nunca. Concentre-se em seu crescimento e não se apegue a princípios que não fazem mais sentido, pois agora sua consciência pode mudar a forma de se aprofundar. Novas descobertas!

Virgem

Algumas dificuldades podem exigir sua coragem para se transformar e chegar em um novo nível. O medo não pode mais travar a sua vida e será importante confiar no seu potencial de lidar com novos processos. Por maior que seja o choque de realidade, é hora de analisar tudo com profundidade e responsabilidade.

