Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira quais são:

Sagitário – Cartas 10 e 12

Momento de lidar com conflitos e dificuldades que podem causar distanciamento. Seja astuto e evite se desequilibrar com as emoções; é melhor se reservar e esperar a maré diminuir para só então agir.

Capricórnio – Cartas 11 e 2

A intuição e seus protetores estão mandando recados importantes e notícias chegam. Diante de coisas boas ou dificuldades, tenha fé e acredite que sua vida está caminhando para transformações importantes.

Aquário – Cartas 33 e 31

Cuidado com quem tenta entrar no seu lar ou na sua vida, porque nem todo mundo tem boas intenções. Cuidado com roubo, perdas e armadilhas feitas por pessoas perigosas.

Peixes – Cartas 6 e 24

Não se distraia muito em seus negócios ou com dinheiro. Tem gente que sabe muito bem como fazer armadilhas e trair sua confiança.