Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira quais são:

ANÚNCIO

Leão – Cartas 13 e 36

Momento em que alguma traição pode aparecer; tenha cuidado, pois a casa pode cair se você estiver mentindo. É hora de abrir caminhos melhores e se relacionar com a verdade.

Virgem – Cartas 10 e 22

Tudo na vida, até as coisas boas e bons negócios, podem ter complicações. Saiba lidar com isso com desenvoltura, paciência e desfaça os nós com habilidade.

Libra – Cartas 33 e 25

Cuidado com os pensamentos que alimenta e aquilo que atrai ou deixa entrar em sua casa. É hora de ficar em alerta e se proteger de quem pode fazer mal. Não confie tanto assim.

ANÚNCIO

Escorpião – Cartas 18 e 11

Tem notícia ou mensagens importantes chegando em seu caminho, é preciso saber ouvir e acessar a intuição para compreender o que estão querendo dizer a você. A espiritualidade pode ser um caminho que ajudará nisso.