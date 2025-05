Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer . Confira quais são:

Áries – Cartas 11 e 7

A fé em você mesmo e naquilo que o guia será o caminho para sair de uma tristeza que tomou conta do seu peito. Não deixe o passado controlar sua vida e se abra para viver o agora. Você verá que boas notícias chegam.

Touro – Cartas 36 e 6

O caminho vai abrir e as boas notícias irão chegar. Pega todas as suas sabedorias e virtudes e vai seguir essa trilha nova, que pode abrir muitas portas e trazer coisa boa que você nem esperava.

Gêmeos – Carta 35 e 25

Cuidado com pessoas que não acrescentam em nada e que podem inclusive prejudicar a sua vida. Uma separação pode acontecer por influência de uma pessoa.

Câncer – Cartas 3 e 29

Momento de se curar e superar as feridas do passado, principalmente as emocionais e conectadas a vida amorosa. Você consegue seguir em frente e se sentir muito melhor, encontrando a vitória em seu caminho.