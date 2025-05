Horóscopo do fim de semana: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes de 23 a 25 de maio de 2025

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

ANÚNCIO

Áries

Tenha cuidado com as fofocas dos seus amigos, seja mais discreto sobre sua vida pessoal. Você limpa sua casa para renovar as energias e atrair boa sorte.

Você está planejando começar um negócio que será muito bem-sucedido financeiramente. Saindo e ficando cercado dos seus melhores amigos.

Sexta-feira é um dia de trabalho duro e de conclusão de um projeto importante para o seu futuro. Você vai viajar ou visitar seu parceiro ou família.

Serão alguns dias para você se reconectar com o amor e se sentir profundamente apaixonado, seja com seu parceiro ou com um novo alguém.

Touro

ANÚNCIO

Sorte com um amor apaixonado e passageiro, então não se envolva tão rápido sem conhecer bem as pessoas ou você partirá seu próprio coração.

Você se sentirá muito seguro e firme em seus desejos para o futuro. Continue se exercitando e ficará melhor do que nunca! Desconfie de fofocas de ex, tente deixar tudo de lado e feche o ciclo antes que ele continue a lhe machucar.

Alguém o convida para sair e será muito compatível com você. No domingo você faz trabalho extra.

Gêmeos

Cuidado com dores nas costas e no pescoço; você está sob muito estresse, então faça mais exercícios e respire ar fresco. Você está concluindo coisas importantes.

Você termina seus estudos e pensa em fazer algo maior. Chance de descobrir uma gravidez. Você muda seu visual e compra roupas novas. Um amigo pode traí-lo, então tome cuidado e não compartilhe seus segredos com ninguém sem pensar muito bem antes.

É hora de colocar suas finanças em dia e aprender a economizar para o futuro. Lembre-se da importância de controlar seus gastos e não comprar coisas que você não precisa.

Câncer

Não fique muito tempo longe da sua família. Cuide do seu estômago e intestinos; não coma demais. Não saia por aí contando às pessoas o que elas lhe confidenciam, para não se tornar alvo de fofocas.

Você está aproveitando uma sexta-feira cheia de excelentes notícias no trabalho e novos projetos. Este fim de semana será um fim de semana de sorte para o seu signo, então aproveite para fazer tudo o que planejou.

Você ganha algum dinheiro extra com um bônus ou pagamento de dívida, então não gaste em coisas desnecessárias. Cancerianos solteiros vão se divertir e conhecer pessoas compatíveis. Um presente. Um amor falando sobre assunto importantes.