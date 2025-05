Horóscopo do fim de semana: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião de 23 a 25 de maio de 2025

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

Leão

Um amor do passado volta, mas tente fechar esse ciclo e seguir em frente com sua vida. Dê a si mesmo a oportunidade de descobrir novos romances.

Na sexta-feira, você terá muita sorte no amor e um relacionamento sério pode surgir. Você faz pagamentos atrasados. Evite gastar mais do que deveria, então compre apenas o que precisa e reserve dinheiro para uma emergência.

Chance de conhecer novos amigos e um possível parceiro, seja você de Peixes ou Escorpião. Os exercícios manterão você com a melhor aparência possível nos próximos meses. Tenha cuidado com dores de cabeça ou nas costas. Uma festa especial.

Virgem

Domingo de paz e convivência com quem ama. Não perca tempo. Um amor passado vai o procurar para voltar, mas pense bem se é isso que você quer ou se deve conhecer alguém novo.

Cuide dos seus joelhos e pernas. Esta sexta-feira será um dia especial para você. Hora de progredir no trabalho e a retomar um projeto que estava pendente. Pare de confiar tanto e não conte para todo mundo tudo o que você tem ou quanto você ganha, apenas deixe claro o que é necessário.

Você recebe um convite. Reorganizando coisas importantes.

Libra

Doe tudo o que você não precisa mais do seu armário e renove suas energias para que o universo o envolva com vibrações espetaculares. Tudo o que você vivencia é para sua felicidade e para que você se sinta melhor em algum momento.

Não se preocupe com o que você não pode controlar. Diga adeus àquela pessoa que não o valorizou sem arrependimentos. Viagens e comemorações.

Momento de se divertir. No amor, você será apresentado a alguém que será muito compatível com você, mas tome cuidado, não se apaixone muito rápido e seja sempre cauteloso; deixe as coisas fluírem e não tenha pressa para evitar mal-entendidos.

Escorpião

Um fim de semana cheio de magia e boas vibrações está se aproximando. Vá atrás de um bo emprego, mas lembre-se de não contar a ninguém sobre isso até que tudo esteja finalizado.

Você é um ímã para conquistar e se apaixonar, mas nesses três dias tente controlar seu impulso, porque às vezes a paixão toma conta de você e é melhor manter o equilíbrio.

Uma surpresa financeira espera por você. Não discuta mais com seu ex-parceiro; é hora de negociar um acordo que beneficie ambos. Feche os ciclos da melhor maneira e siga em frente.

Você pode viajar e viver novas aventuras.