As revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes para esta sexta-feira (23)

Confira as revelações do tarot, para esta sexta-feira (23), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Concentre-se nos seus sonhos; eles podem estar transmitindo uma mensagem que sua mente desperta ignorou. Essas mensagens do subconsciente chegam até nós por meio de símbolos, sentimentos ou de um rosto familiar do passado. Não as descarte porque parecem aleatórias; elas podem ser cruciais para revelar um nó no qual você estava inseguro.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

A vida pode te pregar uma peça, mas nenhum medo prevalecerá. Você perceberá cada vez mais que é adaptável. Aqui, você se encontrará calmo e firme em um ambiente antes marcado pela hesitação. Esta situação de mudança, por mais repentina que seja, é a prova da sua firmeza de espírito. Você não é mais o mesmo, e isso é bom.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Deixar ir não é sinal de fracasso; é apenas abrir espaço para uma energia melhor. Quando você parar de resistir, seu coração se sentirá mais leve e um novo espaço se abrirá. O que parece perda pode ser uma liberdade silenciosa. Confie que você está sendo guiado em direção a algo melhor.

ANÚNCIO

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Sua bondade natural está forte nesta fase, e alguém pode precisar da sua ajuda, mesmo que seja em pequenas coisas. Ao apoiar os outros, você ganhará clareza sobre a sua própria jornada. Às vezes, seu propósito fala mais alto através do serviço do que através do silêncio.

Texto com informações do Hindustan Times