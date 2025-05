As revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião para esta sexta-feira (23)

Confira as novas revelações do tarot, para esta sexta-feira (23), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Um pouco de vulnerabilidade entrará no reino das emoções suaves dentro de você, lembrando-o gentilmente de que você não está sozinho em relação a qualquer emoção sentida. Isso pode levar a um vínculo ainda mais forte com a pessoa ou, curiosamente, consigo mesmo. Muita cura advém de já se sentir compreendido sem a necessidade de muitas explicações.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Um objeto, lembrança ou conversa, hoje, pode trazer algo especial do passado para você. Pode ter sido uma paixão há muito esquecida, um sonho antigo ou até mesmo uma pessoa que um dia foi muito importante para você. Essa reaquisição é como buscar aquele pedaço de si mesmo novamente. Não diga simplesmente: “Chega!” — há uma razão para isso estar reaparecendo em sua vida agora.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Pode haver uma explosão de motivação que o impulsione hoje a terminar um projeto que vinha escapando do seu alcance. O passo final, o último trecho, quase zombará do seu esforço. Portanto, aproveite essa urgência e confie no seu próprio fluxo.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Alguém pode entrar no seu espaço ou participar de uma conversa com um ponto de vista muito forte, desafiando o seu. Inicialmente, isso pode parecer irritante ou perturbador, mas não descarte tão cedo. Este momento pode mudar sua forma de pensar ou abrir uma nova perspectiva.

Texto com informações do Hindustan Times