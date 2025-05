As revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer para esta sexta-feira (23)

Confira as revelações do tarot, para esta sexta-feira (23), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Algo de repente o lembrará do objetivo que você havia abandonado indefinidamente. Uma conversa, uma mensagem ou apenas um pensamento reacenderá essa velha chama, não a afaste. Esse é o sinal para você perseguir seus desejos novamente. Agora você tem mais clareza e força do que nunca.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Não preencha todo silêncio com ruído. Deixe seus pensamentos repousarem, e a ideia encontrará o caminho até você por si mesma. Essa quietude não é apenas um vazio; é profundamente nutritiva. Honre esse espaço demonstrando gentileza consigo mesmo. Você sairá dele mais claro e mais tranquilo.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Confie que sua intuição está mais forte neste momento. Você verá algo oculto, e essa percepção ajudará a trazer calma em uma situação difícil. Mantenha a calma, observe, mantenha-se bem e deixe a verdade da questão vir à tona em seu devido tempo.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Tudo o que você fizer agora no trabalho, na vida doméstica ou no autocuidado retornará em formas mais suaves mais tarde. Provavelmente você se sente cansado; as energias permitem que outros e possivelmente o Universo olhem para você. Seja paciente agora e persista. Tijolo por tijolo, você está construindo algo sólido e expressará sua gratidão por ter se comprometido com o dia de hoje.

Texto com informações do Hindustan Times