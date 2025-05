Horóscopo semanal do trabalho: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 24 de maio de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida profissional dos signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Leão

Uma discussão sobre dinheiro ou despesas pode criar tensão. Uma diretoria pode exigir resultados concretos de você. Esta não é uma semana para improvisar. Quem fala claramente desde o começo evita conflitos.

Virgem

Uma semana para fazer uma pausa e observar o que precisa de mais atenção. Muitas exigências, mas também de reconhecimento. Peça ajuda se precisar. Evite analisar tudo em excesso e ficar sobrecarregado.

Libra

Conversas que abrem novos caminhos. Proposta de colaboração com alguém diferente do seu estilo. Você pode aprender mais do que imagina. Sua energia está atraindo atenção. Tenha cuidado para não se sobrecarregar para não enfrentar as emoções.

ANÚNCIO

Escorpião

Há algo que você sente antes que aconteça. Momento de reflexão. Lição de humildade. Um ciclo se fecha com uma figura dominante. Uma mudança de emprego ou uma pausa que o liberta.

Leia mais:

A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Horóscopo semanal do amor: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 24 de maio de 2025

A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer